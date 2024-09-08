Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах

«Я сам принимал участие в голосовании электронным образом, это, конечно, очень сильно экономит время. Мне кажется, что в целом с учетом совершенствования всех этих электронных средств голосования за этим вполне вероятно будущее. Хотя, конечно, никто и традиционного голосования не отменял, и это тоже всегда достаточно серьезное испытание для всей избирательной системы», — сказал Медведев.