Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах

«Что касается субъектов, то их участвовало в голосовании 84. Везде ситуация разная, но в целом выборы прошли организованно, соответствовали нашим стандартам, нашему законодательству», — сказал Медведев.
«Прежде всего я хочу обратиться к тем нашим гражданам, которые голосовали в сложных условиях. Это, естественно, Курская область, Брянская и Белгородская. Хочу искренне поблагодарить всех, кто пришел сегодня на избирательные участки и принял участие в голосовании, проявил гражданское мужество в крайне непростых условиях, доказал, что он по-настоящему является гражданином своей страны», — сказал Медведев во время видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024.
«Как и в прошлый раз, эти выборы сочетали в себе и обычный вариант голосования, и голосование, которое проходило в электронном формате. Этот формат всё больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом он вполне адекватный, прозрачный», — отметил Медведев в ходе совещания по предварительным итогам ЕДГ-2024.
Председатель «Единой России» отметил, что электронное голосование в РФ лучше, нежели голосование по почте, которое практикуется в Соединенных Штатах Америки.
«Здесь никаких сомнений нет, поскольку всегда можно проверить, что и как происходит в соответствии с утвержденными процедурами», — резюмировал Медведев.
«Я сам принимал участие в голосовании электронным образом, это, конечно, очень сильно экономит время. Мне кажется, что в целом с учетом совершенствования всех этих электронных средств голосования за этим вполне вероятно будущее. Хотя, конечно, никто и традиционного голосования не отменял, и это тоже всегда достаточно серьезное испытание для всей избирательной системы», — сказал Медведев.
Медведев в ходе ВКС поблагодарил избирателей из Курской, Брянской и Белгородской областей, он отметил, что проголосовавшие жители проявили мужество и доказали, что они настоящие граждане своей страны.
«Спасибо вам большое, как и большое спасибо всем, кто сегодня помогал в устройстве этих выборов, поскольку технологически они были сложные. Пришлось провести целый ряд специальных процедур. Но тем не менее они состоялись, и это уже само по себе очень важно», — подчеркнул Медведев.
«Это, действительно, является в том числе, конечно, одним из залогов нашей будущей победы», — сказал Медведев на подведении предварительных итогов Единого дня голосования в центральном штабе партии.
Он поблагодарил волонтеров, членов избирательных комиссий за их работу, которые действовали зачастую с риском для жизни, а также граждан Курской области за их гражданскую позицию.