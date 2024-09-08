О ходе выборов волгоградцы отчитались перед ЦИК России

«Голосовали жители области и на участках, и на дому, делалось все возможное и для того, чтобы те люди, которые в единый день голосования оказались в медицинских стационарах, смогли проголосовать, — отметила Татьяна Гензе. — Избирательная комиссия вместе с общественными наблюдателями посетила такие участки. Например, мы побывали в Волгоградском областном перинатальном центре № 2, где проголосовала мама, ставшая 6 сентября многодетной — у нее родились двое замечательных сыновей».