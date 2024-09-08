О ходе выборов волгоградцы отчитались перед ЦИК России

Наш регион представляла руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Волгоградской области, председатель региональной Общественной палаты Татьяна Гензе.
Она сообщила, что в Волгоградской области работали 1404 избирательных участка, все три дня прозрачность процесса голосования обеспечивали более 6 тыс. наблюдателей, и отношение к избирателям в УИК было самое доброжелательное. Кроме того, она отметила возросший интерес молодежи к выборному процессу — более трети наблюдателей моложе 35 лет.
Наблюдатели работали при проведении всех форм голосования — как на избирательном участке, так и вне помещения для голосования. В дни голосования на площадке ОПВО работал Информационный центр, где проходили брифинги по итогам каждого дня голосования.
Явка на выборах высока: на 18 часов 8 сентября в регионе проголосовали 57,4% избирателей.
«Голосовали жители области и на участках, и на дому, делалось все возможное и для того, чтобы те люди, которые в единый день голосования оказались в медицинских стационарах, смогли проголосовать, — отметила Татьяна Гензе. — Избирательная комиссия вместе с общественными наблюдателями посетила такие участки. Например, мы побывали в Волгоградском областном перинатальном центре № 2, где проголосовала мама, ставшая 6 сентября многодетной — у нее родились двое замечательных сыновей».