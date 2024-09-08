В Воронежской области явка по итогам двух дней голосования на муниципальных выборах составила 67,11 процента

— Прозрачность процедуры обеспечивали 564 наблюдателя, назначенные зарегистрированными партиями и кандидатами, а также общественные наблюдатели. Ход голосования освещали десять аккредитованных журналистов из девяти средств массовой информации. На муниципальных выборах работала «горячая линия» связи с избирателями. Большинство вопросов было посвящено уточнению районов, где проводятся выборы. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования в регионе, не зафиксировано, — отметил председатель областной избирательной комиссии.