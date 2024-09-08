В Воронежской области явка по итогам двух дней голосования на муниципальных выборах составила 67,11 процента

По состоянию на 20:00 воскресенья, 8 сентября, явка на выборах в органы местного самоуправления в Воронежской области составила 67,11%. В голосовании приняли участие 57 306 избирателей. Такие данные озвучил председатель облизбиркома Илья Иванов. Волеизявление проходило в течение двух дней — 7 и 8 сентября.
— Прозрачность процедуры обеспечивали 564 наблюдателя, назначенные зарегистрированными партиями и кандидатами, а также общественные наблюдатели. Ход голосования освещали десять аккредитованных журналистов из девяти средств массовой информации. На муниципальных выборах работала «горячая линия» связи с избирателями. Большинство вопросов было посвящено уточнению районов, где проводятся выборы. Серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования в регионе, не зафиксировано, — отметил председатель областной избирательной комиссии.
Окончательные итоги по явке и голосованию будут известны после обработки всех протоколов участковых избирательных комиссий. В данный момент избиркомы подсчитывают голоса избирателей.
Напомним, в регионе проходили 24 избирательные кампании муниципального уровня на территории 12 районов. По итогам голосования будет распределено 129 мандатов. В рамках 19 избирательных кампаний в Воронежской области прошли выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В пяти случаях граждане выбирали глав сельских поселений. Какие избирательные кампании прошли в каждом районе, можно посмотреть по ссылке.