МВД не увидело серьезных нарушений на выборах в России

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в свою очередь сравнила ход этого голосования с выборами президента России в марте 2024 года. «В этот раз мы не наблюдаем таких интенсивных происков антироссийских прозападных наших оппонентов. Я думаю, наверное, выдохлись во время президентской кампании», — считает она.