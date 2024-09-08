Как прошел Единый день голосования в России

В Курской области, которая 6 августа была атакована украинской армией и с тех пор на части ее территории идут бои с ВСУ, явка на выборах в этом году составила 57,24% (в регионе выбирали губернатора и проходили муниципальные выборы). Жители области могли проголосовать досрочно, начиная с 28 августа. Такое решение приняли ЦИК и региональный избирком по соображениям безопасности. Предыдущий губернатор Роман Старовойт избрался в 2019 году при явке 41,56% (он досрочно ушел в отставку в мае этого года в связи с назначением министром транспорта).