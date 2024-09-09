Рыженков: Запад все еще хочет от Минска проведения антироссийской политики

«Запад пока хочет от Лукашенко того же, что и хотел раньше. Для того, чтобы проводилась та политика, которая сегодня нужна Западу. Эта политика антироссийская, это политика в угоду тех политических процессов, которые видит себе Запад на Беларуси», — сказал глава внешнеполитического ведомства.