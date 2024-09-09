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Рыженков: Запад все еще хочет от Минска проведения антироссийской политики

МИНСК. /ТАСС/. Политика Запада в отношении Белоруссии не изменилась, он по-прежнему хотел бы видеть от Минска антироссийской политики. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь — 1».

Источник: AP 2023

«Запад пока хочет от Лукашенко того же, что и хотел раньше. Для того, чтобы проводилась та политика, которая сегодня нужна Западу. Эта политика антироссийская, это политика в угоду тех политических процессов, которые видит себе Запад на Беларуси», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что западные политики хотели бы приведения к власти в Белоруссии «таких псевдодемократических сил, которые сегодня подпитываются и кормятся на Западе». «Это и решение вопросов так называемой экономической либерализации — распродажи государственного имущества», — добавил Рыженков.

«Их (Запада- прим. ТАСС) планы не поменялись, и, думаю, пока не закончится активная фаза конфликта, в который вовлечены Украина и Россия, то никакого изменения этой политики не будет», — заявил глава МИД Белоруссии.

Лукашенко Александр
дипломатия