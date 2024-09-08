Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на втором месте «Справедливая Россия — За правду» с 24,93% голосов, на третьем — ЛДПР (11,37%), на четвертом — КПРФ (9,33%), на пятом — партия «Новые люди» (6,56%), на шестом — «Партия пенсионеров» (5,39%).
«Единая Россия» лидирует на выборах в Севастополе
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. «Единая Россия» лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя с 63,04% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 2,30% протоколов.