«Единая Россия» лидирует на выборах в Севастополе

Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, на втором месте «Справедливая Россия — За правду» с 24,93% голосов, на третьем — ЛДПР (11,37%), на четвертом — КПРФ (9,33%), на пятом — партия «Новые люди» (6,56%), на шестом — «Партия пенсионеров» (5,39%).