Медведев оценил итоги выборов в Хабаровском крае

«На Дальнем Востоке всегда много вопросов у наших граждан, это было связано и со сложностями 1990-ых годов и с массой других причин. То, что сейчас партия “Единая Россия” показала такой результат, в том числе и поддержав вашу кандидатуру на должность высшего должностного лица, это, конечно, дорогого стоит», — сказал Медведев во время общения с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, который лидирует на выборах главы края.