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Медведев оценил итоги выборов в Хабаровском крае

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Результаты «Единой России» на выборах в Хабаровском крае дорогого стоят, у жителей Дальнего Востока всегда было много вопросов, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев во время совещания по видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024.

Источник: РИА "Новости"

«На Дальнем Востоке всегда много вопросов у наших граждан, это было связано и со сложностями 1990-ых годов и с массой других причин. То, что сейчас партия “Единая Россия” показала такой результат, в том числе и поддержав вашу кандидатуру на должность высшего должностного лица, это, конечно, дорогого стоит», — сказал Медведев во время общения с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным, который лидирует на выборах главы края.

Медведев также отметил, что позиции «Единой России» и Демешина сейчас разделяет подавляющее большинство жителей Хабаровского края.