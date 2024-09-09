Все действующие главы регионов одержали уверенную победу на губернаторских выборах

Они «терроризировали звонками» избиркомовцев, требовали у них персональные данные избирателей (например, списки надомного голосования) и даже фотографировали избирательные участки, несмотря на введенный в регионе запрет, рассказала в ходе прямого включения в информцентре ЦИКа глава облизбиркома Елена Анненкова. В целом же коммунисты «эмоционально выводят из равновесия, пишут жалобы, на которые даже не хочется тратить время», жаловалась она. «Это методы навальнистов», — возмутился зампред ЦИКа Николай Булаев и потребовал протоколировать все нарушения, чтобы позднее их смогли правильно квалифицировать правоохранительные органы. «Приехали гастролеры… Люди что, не понимают, что такое режим КТО? Передайте все в правоохранительные органы, а партия и фракция пусть сделают выводы!» — поддержала коллегу глава ЦИКа.