Совбез Белоруссии заявил о 14 тыс. украинских военных вблизи белорусской границы

Об этом господин Вольфович рассказал телеканалу ОНТ. По его словам, в ответ на размещение вблизи белорусских границ украинских военных власти Белоруссии приняли решение усилить мозырское и гомельское направления.
«И все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Украины, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку», — сказал глава Собвеза Белоруссии.
Он отметил, что количество размещенных у границ белорусских военных в разы меньше, чем численность украинских солдат вблизи границ. По словам господина Вольфовича, возле границ с Украиной размещено 4 тыс. белорусских солдат.
18 августа белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что сейчас на белорусско-украинской границе находится более 120 тыс. украинских военнослужащих. По словам господина Лукашенко, обстановка на белорусско-украинской границе начала обостряться еще во время подготовки к параду в Минске в День независимости, который в Белоруссии отмечают 3 июля.
10 августа Александр Лукашенко поручил Минобороны привести в боевую готовность группировки войск на гомельском и мозырском направлениях на юге Белоруссии. За день до этого, 9 августа, белорусские средства ПВО уничтожили несколько целей, предположительно ударных беспилотников, летевших с территории Украины. Часть целей были сбиты над территорией России.