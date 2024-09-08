Совбез Белоруссии заявил о 14 тыс. украинских военных вблизи белорусской границы

«И все в последнее время высказывания и со стороны Запада, и со стороны Украины, упреки в наш адрес, что мы создали какие-то там группировки для того, чтобы начать наступления на юге на территории Украины, могут вызывать только легкую усмешку», — сказал глава Собвеза Белоруссии.