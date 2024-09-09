The Economist сообщил о больших потерях ВСУ в Донбассе

«Они знают, что мы не будем контратаковать, поскольку у нас нет на это людей. Поэтому они медленно идут вперед там, где могут», — сказал офицер Андрей из 79-й бригады ВСУ. Его сослуживец Александр заявил, что 79-я бригада в 2024 году потеряла больше военнослужащих, чем за предыдущие 18 месяцев. Командир минометной батареи 21-го батальона отдельной президентской бригады с позывным Майк Темпер также указал на использование ВС РФ «численного преимущества для выявления пробелов» в украинской обороне.