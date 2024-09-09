Так, солдат Юрий из 59-й бригады, которая ведет бои рядом с Украинском в ДНР, рассказал изданию о «значительных потерях» со стороны ВСУ. Как отметил военнослужащий, украинское командование перебросило подкрепление на помощь к его соединению, однако оно состояло из неопытных пехотинцев из 71-й бригады, которые быстро были разгромлены. «За три дня 100 превратились в ноль. Некоторые бежали, некоторые падали», — сказал он.
Согласно журналу, сейчас для группировки ВСУ в Украинске сохраняется риск попадания в окружение российских войск. Кроме того, The Economist обратил внимание на то, что в соседнем Курахово снабжение ВСУ также оказалось ограничено. Издание добавило, что ВС РФ сохраняет артиллерийское преимущество над украинскими войсками на этом направлении в пропорции от 3:1 до 10:1.
«Они знают, что мы не будем контратаковать, поскольку у нас нет на это людей. Поэтому они медленно идут вперед там, где могут», — сказал офицер Андрей из 79-й бригады ВСУ. Его сослуживец Александр заявил, что 79-я бригада в 2024 году потеряла больше военнослужащих, чем за предыдущие 18 месяцев. Командир минометной батареи 21-го батальона отдельной президентской бригады с позывным Майк Темпер также указал на использование ВС РФ «численного преимущества для выявления пробелов» в украинской обороне.