Эффективность нацпроектов измерили опросами населения

Они укладываются в концепцию проактивного управления ожиданиями, реализуемую исполнительной властью (и Банком России) со времен пандемии, и, в отличие от фиксации в результатах опросов оценки уже произошедших изменений, должны давать чиновникам набор предположений о том, чего хотят или могут захотеть граждане от госуправления в ближайшем будущем (что, отметим, особенно важно для правительства в нынешней работе над новым поколением из 19 нацпроектов, которые будут запущены с 2025 года). О незакрытой потребности в этих данных свидетельствует, например, активность аппарата Белого дома в выстраивании альтернативных систем обратной связи в рамках проводимых им реформ (в том числе контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной) — в правительстве неоднократно признавали, что жалобы в рамках системы досудебного обжалования решений госорганов являются источником не только данных о нынешних проблемах в этой сфере, но и активно рассматриваются аналитическим центром при правительстве при конструировании будущего госрегулирования. Аналогичные поиски «образа будущего» в той или иной степени ведутся в рамках отраслевых совещаний и ведомственных систем обратной связи многими министерствами, однако в фокус социологических исследований вопросы об этом пока не попадают.