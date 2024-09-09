Эффективность нацпроектов измерили опросами населения

«Ъ» удалось ознакомиться со свежими результатами опросов ВЦИОМа, посвященными восприятию гражданами работы правительства по выполнению нацпроектов. Они проводились по всей РФ среди граждан старше 18 лет с 7 по 16 августа, это уже третья волна социологических измерений с увеличенной выборкой — в первых опросах участвовали 1,6 тыс., в последнем — 2 тыс. респондентов.
Суммарно наиболее известными (по сумме ответов «знаю» и «что-то слышал») традиционно остаются наиболее широко охватывающие население нацпроекты «Демография» (76%), «Здравоохранение» (76%), «МСП и поддержка предпринимательской инициативы» (74%), «Образование» (74%), «Безопасные качественные дороги» (72%), «Жилье и городская среда» (69%). За ними следуют «Экология» (66%), «Культура» (65%), «Туризм и индустрия гостеприимства» (64%), «Цифровая экономика» (57%). Среднее знание национальных проектов на данный момент составляет 73%, а среднее знание отдельных направлений нацпроектов — 63%.
Текущая популярность у населения отдельных национальных и входящих в них федеральных проектов предсказуемо мало зависит от коротких изменений или эффективности этой меры.
Так, самой известной мерой среди всех национальных проектов остается материнский капитал, о нем в той или иной степени знает абсолютное большинство граждан — 99%, и увеличиваться этой доле просто некуда (притом что популярность мало зависит от эффективности этой меры в решении демографических проблем: о том, что выплата маткапитала сдвигает на более ранние сроки принятие решения о рождении детей, но слабо влияет на рождаемость, «Ъ» писал 22 февраля 2020 и 30 августа 2022 года).
Также хорошо знакомы опрошенным льготная ипотека (92%; в августе уже полтора месяца как свернутая), диспансеризация населения (92%), «Семейная ипотека» (90%), благоустройство городской среды (89%), перевод социально значимых госуслуг в электронную форму (89%), раздельный сбор и переработка мусора (89%), расселение аварийного жилья (87%), ежемесячные выплаты на детей до трех лет (86%), ремонт и строительство дорог (85%).
Актуальный же фокус внимания населения заметнее в короткой динамике оценок менее популярных мер: так, наибольший рост известности за год (с июня 2023 года) произошел у портала «Путешествуем.рф» — на 25 процентных пунктов (п. п.; до 53%), у развития БАМа и Транссиба (на 16 п. п., до 67%) и строительства скоростной магистрали М-12 «Восток» (Москва—Казань—Екатеринбург; на 11 п. п., до 79%). В целом социология ВЦИОМа по заказу правительства предсказуемо отражает, что граждане чаще замечают результаты нацпроектов, затрагивающие их лично: так, наиболее заметными за год стали рост числа онлайн-сервисов на портале госуслуг (89%), благоустройство городов (новые детские и спортивные площадки, парки, скверы, набережные; 88%), расширение спектра и детализации туристических предложений (80%), рост выпуска российской продукции (79%) и цифровых технологий (76%), IT-образование (75%), новые и отремонтированные дороги (72% и 71% соответственно; см. график).
При этом в контексте недавней дискуссии в администрации президента о расширении спектра «социологических» KPI для членов правительства в разрезе их участия в реализации нацпроектов (см. «Ъ» от 29 августа) собеседники «Ъ» в Белом доме отмечают, что в реальности система сбора обратной связи, включающая разные инструменты социологического, статистического и медиаанализа, запущена правительством еще в 2020 году по поручению Владимира Путина и уже позволяет отслеживать недочеты, пробелы, случаи некачественного исполнения национальных проектов, корректировать планы и решать конкретные проблемы на местах.
Отметим, впрочем, что наблюдения «Ъ» за работой правительства и его потребностями в обратной связи от населения и бизнеса демонстрируют наличие у чиновников Белого дома вопросов, на которые уже реализованные и обсуждаемые в администрации «социологические» инициативы пока не отвечают.
Они укладываются в концепцию проактивного управления ожиданиями, реализуемую исполнительной властью (и Банком России) со времен пандемии, и, в отличие от фиксации в результатах опросов оценки уже произошедших изменений, должны давать чиновникам набор предположений о том, чего хотят или могут захотеть граждане от госуправления в ближайшем будущем (что, отметим, особенно важно для правительства в нынешней работе над новым поколением из 19 нацпроектов, которые будут запущены с 2025 года). О незакрытой потребности в этих данных свидетельствует, например, активность аппарата Белого дома в выстраивании альтернативных систем обратной связи в рамках проводимых им реформ (в том числе контрольно-надзорной и лицензионно-разрешительной) — в правительстве неоднократно признавали, что жалобы в рамках системы досудебного обжалования решений госорганов являются источником не только данных о нынешних проблемах в этой сфере, но и активно рассматриваются аналитическим центром при правительстве при конструировании будущего госрегулирования. Аналогичные поиски «образа будущего» в той или иной степени ведутся в рамках отраслевых совещаний и ведомственных систем обратной связи многими министерствами, однако в фокус социологических исследований вопросы об этом пока не попадают.