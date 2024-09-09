Памфилова заявила о минимальном числе нарушений на выборах

«Я думаю, наверное, выдохлись во время президентской кампании. А может быть, они сейчас работают под “нашего кандидата” [в президенты США от демократов] Камалу Харрис? Я не знаю, но в данном случае в этой кампании у нас [нет] вот такого, вот грех жаловаться, что именно они там виновники всех этих неприятностей», — резюмировала председатель ЦИК.