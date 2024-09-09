Минобороны Сирии подтвердило атаку по военным объектам со стороны Израиля

«Примерно в 20.23 08.09.2024 израильский противник начал воздушную агрессию со стороны северо-западного Ливана, нанеся удары по ряду военных объектов в центральном регионе. Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, некоторые из них упали. В результате агрессии трое человек погибли и пятнадцать получили ранения, а также был нанесен материальный ущерб», — отмечается в сообщении.