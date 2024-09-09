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Минобороны Сирии подтвердило атаку по военным объектам со стороны Израиля

ДУБАЙ, 9 сен — РИА Новости. Израильские истребители атаковали с северо-запада Ливана ряд военных позиций в центральном регионе Сирии, силы ПВО сбили несколько ракет, говорится в сообщении министерства обороны Сирии для Сирийского агентства новостей SANA.

Источник: © РИА Новости

«Примерно в 20.23 08.09.2024 израильский противник начал воздушную агрессию со стороны северо-западного Ливана, нанеся удары по ряду военных объектов в центральном регионе. Наши средства ПВО перехватили ракеты агрессора, некоторые из них упали. В результате агрессии трое человек погибли и пятнадцать получили ранения, а также был нанесен материальный ущерб», — отмечается в сообщении.

Ранее агентство сообщило об отражении атаки на объекты в центральном регионе Сирии. Директор больницы в городе Мисьяф Фейсал Хайдер отметил, что число жертв атаки возросло до четырех, раненые продолжают поступать.