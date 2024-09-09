Прогулку основателя Telegram Дурова по улицам Парижа сняли на видео

Основателя Telegram Павла Дурова заметили на одной из улиц Парижа. Предприниматель гулял не один, а с девушкой Юлией Вавиловой. Об этом сообщила блогер Мария Лобанова. Она также опубликовала видео.
Видно, что бизнесмен весь в черном, на лице у него солнцезащитные очки, а на голове — кепка. Видимо, таким образом он хотел затеряться в толпе.
Пользователи обратили внимание на то, что Дуров, гуляя, часто озирается по сторонам, словно боится слежки, нападения или неприятной встречи.
Также в кадр попал момент, как Дуров не замечает столбик дорожного ограждения и задевает его.
Стоит отметить при этом, что телохранителей рядом с основателем Telegram нет.
Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его обвиняют в недостаточной модерации мессенджера и отказе от сотрудничества со спецслужбами. После четырех суток ареста предпринимателя отпустили под залог.