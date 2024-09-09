Путин заявил, что РФ и КНДР будут укреплять стратегическое партнерство

«Отношения между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне — это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне», — привело выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и КНДР», — отметил Путин. «Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — добавил он.
Кроме того, отмечает ЦТАК, Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а гражданам КНДР — мира и благополучия.
9 сентября в КНДР отмечается 76-летие основания республики. По этому случаю накануне в Пхеньяне прошел торжественный митинг и вечер с участием руководства Трудовой партии Кореи и представителей правительства.