Путин заявил, что РФ и КНДР будут укреплять стратегическое партнерство

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Россия и КНДР, отношения которых находятся на высоком уровне, будут и дальше укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство, что идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины основания республики. Президент РФ поздравил Ким Чен Ына с 76-летием основания республики.