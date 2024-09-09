Олбани
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что РФ и КНДР будут укреплять стратегическое партнерство

ТОКИО, 9 сентября. /ТАСС/. Россия и КНДР, отношения которых находятся на высоком уровне, будут и дальше укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство, что идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин в телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 76-й годовщины основания республики. Президент РФ поздравил Ким Чен Ына с 76-летием основания республики.

Источник: РИА "Новости"

«Отношения между нашими странами, основывающиеся на добрых традициях дружбы и добрососедства, находятся на высоком уровне — это в полной мере подтвердили наши недавние конструктивные и содержательные переговоры в Пхеньяне», — привело выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и далее планомерно укреплять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Россией и КНДР», — отметил Путин. «Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом», — добавил он.

Кроме того, отмечает ЦТАК, Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а гражданам КНДР — мира и благополучия.

9 сентября в КНДР отмечается 76-летие основания республики. По этому случаю накануне в Пхеньяне прошел торжественный митинг и вечер с участием руководства Трудовой партии Кореи и представителей правительства.

Путин Владимир