Нового мэра выбрали в Комсомольске-на-Амуре

Избирательная комиссия Хабаровского края подвела предварительные итоги выборов мэра Комсомольска-на-Амуре. Кандидат от «Единой России» Дмитрий Заплутаев набрал 43,77%, сообщает ИА AmiurMedia.
Кандидат от ЛДПР Владимир Гинзбург получил 26,23%, на третьем месте представляющий партию «Справедливая Россия — За правду» Сергей Юганов с 13,99%.
Кандидаты от КПРФ Роман Квиринг и Станислав Шуваев от «Коммунистов России» набрали соответственно 5,35% и 4,08%.
Напомним, прежний мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок.