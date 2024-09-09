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Нового мэра выбрали в Комсомольске-на-Амуре

Кандидат от «Единой России» Дмитрий Заплутаев набрал 43,77% голосов избирателей.

Источник: пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре

Избирательная комиссия Хабаровского края подвела предварительные итоги выборов мэра Комсомольска-на-Амуре. Кандидат от «Единой России» Дмитрий Заплутаев набрал 43,77%, сообщает ИА AmiurMedia.

Кандидат от ЛДПР Владимир Гинзбург получил 26,23%, на третьем месте представляющий партию «Справедливая Россия — За правду» Сергей Юганов с 13,99%.

Кандидаты от КПРФ Роман Квиринг и Станислав Шуваев от «Коммунистов России» набрали соответственно 5,35% и 4,08%.

Напомним, прежний мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок.