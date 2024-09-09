Текслер побеждает на выборах губернатора Челябинской области с разгромным счетом

На пять часов утра избирком обработал практически сто процентов протоколов — 98,33%. Согласно подсчету действующий губернатор Челябинской области Алексей Текслер получает на данный момент 81,37% голосов южноуральских избирателей. На втором месте закрепился кандидат от ЛДПР Виталий Пашин, набирающий 9,37% голосов. Третье место досталось коммунистам, кандидат от КПРФ Эльдар Гильмутдинов может положить в свою копилку 5,25%, а представитель «Зеленой альтернативы» Степан Соловьев — лишь 2,17%.