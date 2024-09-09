Стали известны итоги выборов мэра в Братске 2024

В Братске завершились муниципальные выборы. В течение трех дней жители северной столицы региона решали судьбу любимого города. Вечером 8 сентября Избирком Иркутской области опубликовал предварительные итоги выборов мэра в Братске 2024.
Итоги выборов мэра в Братске 2024: кто победил
— Лидирует по данным на 9 сентября 02:16 Александр Дубровин −68,55%, следом Сергей Серебренников — 21,89%, — поделились в Избиркоме региона.
Екатерина Анисимова и Константин Климов набрали немного больше чем 2% голосов избирателей, а Дмитрий Яблонцев и Анастасия Шинкаренко — более 1%. Так, по предварительным данным на выборах мэра Братска победил Александр Дубровин.
В 2014 году он впервые стал депутатом думы северной столицы Приангарья. В 2017 году был избран в Заксобрание Иркутской области. В 2019 вновь стал депутатом думы города, а уже в 2020 встал во главе Братского района. Вот, какие итоги выборов мэра в Братске 2024.