Жители Хабаровского края выбрали депутатов Законодательной Думы

За политические партии голоса распределились следующим образом. «Единая Россия» со 144 061 голосом в процентном соотношении получила 45,93%. Второе место заняла партия ЛДПР — 16,75 голосов. Третье место за КПРФ — 12,59%. В Законодательной Думе также будут представители двух других политических партий — по одному кандидату из списка получат кандидаты «Справедливой России» (7,32%) и «Новых людей» (5,35%). Совсем немного не хватило до собственного представителя в краевой Закдуме «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (4,7%) и «Коммунистам России» (2,1%).