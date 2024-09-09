Жители Хабаровского края выбрали депутатов Законодательной Думы

В ходе пресс-конференции, которую провёл председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко, были озвучены результаты выборов в Законодательную Думу региона по одномандатным округам. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», из 24 мест, подлежащих замещению, 21 получили представители партии «Единая Россия» — это 87,5%. Ещё три мандата достались кандидатам от ЛДПР.
— Готов озвучить фамилии кандидатов, которые замещают мандаты в одномандатных избирательных округах. От «Единой России» победу одержали Ольга Ольховая, Валентина Короленко, Евгений Солоненко, Александр Яц, Владимир Буровцев, Андрей Субботин, Александр Федчишин, Дмитрий Воронин, Сергей Галицын, Ольга Булкова, Всеволод Мохирев, Константин Юров, Константин Алёхин, Геннадий Мальцев, Анатолий Литвинчук, Виктор Калашников, Сергей Бочаров, Юрий Лосенков, Константин Ефимов, Сергей Фомичёв и Валерий Постельник. Депутатами от партии «ЛДПР» становятся Руслан Батю, Александр Жорник и Гагик Авагимян, — сказал Денис Кузьменко.
За политические партии голоса распределились следующим образом. «Единая Россия» со 144 061 голосом в процентном соотношении получила 45,93%. Второе место заняла партия ЛДПР — 16,75 голосов. Третье место за КПРФ — 12,59%. В Законодательной Думе также будут представители двух других политических партий — по одному кандидату из списка получат кандидаты «Справедливой России» (7,32%) и «Новых людей» (5,35%). Совсем немного не хватило до собственного представителя в краевой Закдуме «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (4,7%) и «Коммунистам России» (2,1%).
Напомним, что по итогам подсчета голосов можно зафиксировать, что на избирательные участки пришло 314 тысяч 110 человек. Это количество получивших бюллетени в дни голосования на избирательных участках, досрочно и количество проголосовавших на экстерриториальных избирательных участках. В процентном соотношении явка составила 32,88%. Самая высокая явка наблюдалась в Аяно-Майском, имени Полины Осипенко, Нанайском, Комсомольском и Тугуро-Чумиканском районах. В аутсайдерах по количеству проголосовавших — Ванинский район.