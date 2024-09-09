В трех муниципальных кампаниях в Приморье не победил ни один коммунист

В Приморье завершились муниципальные кампании. За исключение дополнительных выборов, их в этом году оказалось три — депутатов выбирали в думы Уссурийска, Дальнереченска и Михайловского округа. Триумфатором электоральной гонки стала «Единая Россия», чьи выдвиженцы заняли 48 мест из 62 возможных. Печальнее всего ситуация складывается у коммунистов, не получивших ни одного мандата в этом сентябре. А точнее, лишившихся четырех.
С одной стороны, провалу коммунистов способствовали объективные факторы. В связи с допущенными ошибками они не смогли подать список на выборы в Уссурийске и были отсечены от них. Таким образом, еще до финала выборов было понятно, что из копилки мундепов КПРФ будет изъято как минимум четыре мандата — ровно столько человек сейчас входят во фракцию КПРФ в уссурийской Думе. С другой стороны, на выборы в Михайловском округе ни один представитель КПРФ не заявился. В Дальнереченске же «красные» выдвинули всего 5 кандидатов на 19 мест.
В итоге в Уссурийске «Единая Россия» провела своих кандидатов на 18 округов. Три человека прошли самовыдвиженцами. 2 мандата у ЛДПР и по одному — у пенсионеров и СРЗП. Примечательна история с 16-м округом, где так и не удалось определить победителя. С участия в выборах слетели по тем или иным причинам почти все кандидаты, кроме одного — представителя СРЗП. Голосование шло по принципу за или против. И против кандидата отдали голоса большинство избирателей (596 против, 395 за). Таким образом, Уссурийск ждет дополнительные выборы по данной территории.
В Дальнереченске из 19 мест ЕР забрали 13. Еще 6 — у самовыдвиженцев.
В Михайловском округе все 17 мандатов достались представителям ЕР. Стоит отметить, что от участия в выборах здесь отказалась не только КПРФ, но и «Новые люди», и Партия пенсионеров.