В трех муниципальных кампаниях в Приморье не победил ни один коммунист

С одной стороны, провалу коммунистов способствовали объективные факторы. В связи с допущенными ошибками они не смогли подать список на выборы в Уссурийске и были отсечены от них. Таким образом, еще до финала выборов было понятно, что из копилки мундепов КПРФ будет изъято как минимум четыре мандата — ровно столько человек сейчас входят во фракцию КПРФ в уссурийской Думе. С другой стороны, на выборы в Михайловском округе ни один представитель КПРФ не заявился. В Дальнереченске же «красные» выдвинули всего 5 кандидатов на 19 мест.