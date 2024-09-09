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Песков анонсировал встречу Путина с избранными на выборах губернаторами

Источник: Российская газета

Президент России Владимир Путин проведет встречу с избранными в ходе голосования губернаторами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Традиционно она проходит, будет и на этот раз», — приводит его слова РИА Новости.

Когда именно состоится встреча, Песков не сказал, пообещав сообщить об этом отдельно.

Напомним, накануне в России прошел Единый день голосования. В 21 регионе выбирали губернаторов. Как стало известно, во всех этих субъектах РФ победу одерживают действующие главы.

К примеру, такая ситуация складывается в Забайкальском и Хабаровском краях, Сахалинской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской, Челябинской и Самарской областях, а также в Республике Алтай, где обработаны от 71,42 до 100 процентов протоколов.