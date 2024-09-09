Песков анонсировал встречу Путина с избранными на выборах губернаторами

К примеру, такая ситуация складывается в Забайкальском и Хабаровском краях, Сахалинской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской, Челябинской и Самарской областях, а также в Республике Алтай, где обработаны от 71,42 до 100 процентов протоколов.