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Стали известны итоги выборов мэра Шелеховского района 2024

Максим Модин победил на выборах мэра Шелеховского района.

В Иркутской области завершились муниципальные выборы. Избирком закрыл участки в восемь вечера 8 сентября и приступил к подсчету голосов. В Шелеховском районе жители решали кто встанет во главе муниципального образования. В 22:53 были озвучены итоги выборов мэра Шелеховского района 2024.

Итоги выборов мэра Шелеховского района 2024: кто победил

— 50,08% голосов избирателей набрал Максим Модин, следом Сергей Липин — 30,30%, — сообщили в Избиркоме региона.

Три кандидата на должность мэр муниципального образования получили менее 10% голосов избирателей: Даниил Ефремов — 3,47%, Юрий Михайдаров — 7,91% и Владимир Суханкин — 4,45%.

Максим Модин представляет партию «Единая Россия» и является действующим мэром района с 2013 года. Таковы итоги выборов мэра Шелеховского района 2024.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что стало известно кого выбрали жители областного центра депутатами в гордуму.