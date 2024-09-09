Стали известны итоги выборов мэра Шелеховского района 2024

В Иркутской области завершились муниципальные выборы. Избирком закрыл участки в восемь вечера 8 сентября и приступил к подсчету голосов. В Шелеховском районе жители решали кто встанет во главе муниципального образования. В 22:53 были озвучены итоги выборов мэра Шелеховского района 2024.
Итоги выборов мэра Шелеховского района 2024: кто победил
— 50,08% голосов избирателей набрал Максим Модин, следом Сергей Липин — 30,30%, — сообщили в Избиркоме региона.
Три кандидата на должность мэр муниципального образования получили менее 10% голосов избирателей: Даниил Ефремов — 3,47%, Юрий Михайдаров — 7,91% и Владимир Суханкин — 4,45%.
Максим Модин представляет партию «Единая Россия» и является действующим мэром района с 2013 года. Таковы итоги выборов мэра Шелеховского района 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стало известно кого выбрали жители областного центра депутатами в гордуму.