Экс-командующий Восточным военным округом пошел в депутаты

Адмирал победил на выборах в округе № 10 c результатом 66,3% голосов с явкой в 23,21%, следует из сообщений краевого избиркома. Вакансия в парламенте региона появилась в прошлом году, так как Александр Ролик, председатель ЗСПК, после губернаторских выборов стал сенатором РФ от Приморья.