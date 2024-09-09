Экс-командующий Восточным военным округом пошел в депутаты

Бывший командующий Тихоокеанским флотом Константин Сиденко станет депутатом Законодательного Собрания Приморья. Он занял место Александра Ролика, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» по итогам выборов.
Адмирал победил на выборах в округе № 10 c результатом 66,3% голосов с явкой в 23,21%, следует из сообщений краевого избиркома. Вакансия в парламенте региона появилась в прошлом году, так как Александр Ролик, председатель ЗСПК, после губернаторских выборов стал сенатором РФ от Приморья.
Константин Сиденко выступил самовыдвиженцем от Единой России и победил, набрав 7901 голос, на втором месте представитель КПРФ Галина Кубасова (13,3%), Олег Грачев от партии «Справедливая Россия», (10,62%), представитель ЛДПР Вячеслав Гнездилов (8,71%). Голосование в этом году проходило в три дня — с 6 по 8 сентября.
Константин Сиденко стал командующим ТОФ в декабре 2007 года, а спустя три года его назначили командующим войсками Восточного военного округа.
В 2013 году адмирал ушел в отставку по возрасту. В 2014 году занял должность директора Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами, являющегося филиалом «Росатома».