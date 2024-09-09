Дмитрий Демешин поблагодарил жителей Хабаровского края за доверие

В Хабаровском крае нет и не будет окраин — на это нацелено наше взаимодействие с федеральным правительством и крупнейшими компаниями страны. Нас слышит и поддерживает президент России Владимир Владимирович Путин. Наши интересы защищает заместитель председателя правительства Российской Федерации, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев. И эта поддержка уже дала свои плоды. С нами наши герои — участники специальной военной операции, которые ждут от нас сплоченной, созидательной работы на благо жителей края и России.