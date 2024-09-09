Дмитрий Демешин поблагодарил жителей Хабаровского края за доверие

Дмитрий Демешин, который, по предварительным результатам, набрал большинство голосов на губернаторских выборах, поблагодарил жителей Хабаровского края за оказанное доверие. По его словам, край нуждается в перезагрузке работы власти, сообщает ИА AmurMedia.
"Благодарю каждого из вас за оказанную мне поддержку и доверие на выборах губернатора Хабаровского края. Для меня результат выборов стал подтверждением высокого общественного запроса на справедливость и защиту интересов людей.
Хабаровский край нуждается в перезагрузке работы власти. Власть должна и будет работать для хабаровчан, решения их проблем, повышения качества жизни каждого человека.
В Хабаровском крае нет и не будет окраин — на это нацелено наше взаимодействие с федеральным правительством и крупнейшими компаниями страны. Нас слышит и поддерживает президент России Владимир Владимирович Путин. Наши интересы защищает заместитель председателя правительства Российской Федерации, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев. И эта поддержка уже дала свои плоды. С нами наши герои — участники специальной военной операции, которые ждут от нас сплоченной, созидательной работы на благо жителей края и России.
Дорогие жители Хабаровского края! Нас ждет очень большая и важная работа. Вместе с вами мы ее выполним так, чтобы Хабаровский край стал лучшим для счастья и жизни каждого человека, называющего наш регион своим домом.
Спасибо вам за оказанное доверие и поддержку!", — написал Дмитрий Демешин в своем Telegram-канаое (18+).