Олбани
+13°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрий Демешин поблагодарил жителей Хабаровского края за доверие

Избранный глава региона заявил, что край будет развиваться и дальше и в нём не будет окраин.

Дмитрий Демешин, который, по предварительным результатам, набрал большинство голосов на губернаторских выборах, поблагодарил жителей Хабаровского края за оказанное доверие. По его словам, край нуждается в перезагрузке работы власти, сообщает ИА AmurMedia.

"Благодарю каждого из вас за оказанную мне поддержку и доверие на выборах губернатора Хабаровского края. Для меня результат выборов стал подтверждением высокого общественного запроса на справедливость и защиту интересов людей.

Хабаровский край нуждается в перезагрузке работы власти. Власть должна и будет работать для хабаровчан, решения их проблем, повышения качества жизни каждого человека.

В Хабаровском крае нет и не будет окраин — на это нацелено наше взаимодействие с федеральным правительством и крупнейшими компаниями страны. Нас слышит и поддерживает президент России Владимир Владимирович Путин. Наши интересы защищает заместитель председателя правительства Российской Федерации, полпред в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев. И эта поддержка уже дала свои плоды. С нами наши герои — участники специальной военной операции, которые ждут от нас сплоченной, созидательной работы на благо жителей края и России.

Дорогие жители Хабаровского края! Нас ждет очень большая и важная работа. Вместе с вами мы ее выполним так, чтобы Хабаровский край стал лучшим для счастья и жизни каждого человека, называющего наш регион своим домом.

Спасибо вам за оказанное доверие и поддержку!", — написал Дмитрий Демешин в своем Telegram-канаое (18+).