В Хабаровском крае объяснили уступившую предыдущим периодам явку на выборах

«На выборах 2021 года, напомню, были выборы депутатов Государственной думы. И в первую очередь вот эту вот как раз явку мы считали именно по этим выборам. Понятно, что все, кто пришел на выборы депутатов Государственной думы, а там явка традиционно выше, намного выше, уже сразу на 6−8−10%… Человек, придя на избирательный участок проголосовать на выборах депутатов в Госдуму, конечно же, голосует еще и на выборах губернатора. Поэтому видим, что давать какую-то оценку достаточно преждевременно… Может быть, какая-то даже накопилась усталость от политической жизни», — заключил он.