Хоценко и Шелест посетили концерт в честь обновления Аллеи олимпийцев

«Я очень благодарен мэру Сергею Николаевичу Шелесту, губернатору Виталию Павловичу Хоценко и всем вам за поддержку и понимание. Многие люди, узнав о реализации проекта, приходили и помогали нам совершенно бескорыстно. Желаю нашей молодёжи, которая сейчас занимается в детских спортивных школах, самых спортивных высоких результатов и новых олимпийских побед! И чтобы проект “Аллея олимпийцев” получил продолжение», — отметил Козубенко.