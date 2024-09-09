Хоценко и Шелест посетили концерт в честь обновления Аллеи олимпийцев

В честь открытия второй части Аллеи олимпийцев на набережной Оми в Концертном зале Омской филармонии прошло выступление «Симфоспорт». На сцене оказался не только Омский симфонический оркестр под управлением Дмитрия Васильева, но и спортсмены города.
В торжественной церемонии приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, меценат Сергей Козубенко, который проспонсировал проект, спортсмены и другие известные омичи.
«Я очень благодарен мэру Сергею Николаевичу Шелесту, губернатору Виталию Павловичу Хоценко и всем вам за поддержку и понимание. Многие люди, узнав о реализации проекта, приходили и помогали нам совершенно бескорыстно. Желаю нашей молодёжи, которая сейчас занимается в детских спортивных школах, самых спортивных высоких результатов и новых олимпийских побед! И чтобы проект “Аллея олимпийцев” получил продолжение», — отметил Козубенко.
Видеообращение записал и Никас Сафронов, принимавший участие в создании проекта. Он написал 62 портрета омских спортсменов, которые теперь можно увидеть в городском музее «Искусство Омска» на территории «Омской крепости».
«Я рад и горд, что принимал в этом непосредственное участие. За это время я встречался с величайшими спортсменами нашей планеты. Это нужное и важное событие для культурной жизни города Омска», — подчеркнул художник.
Выступление симфонического оркестра было сюжетным и даже интерактивным. Вместо привычного костюма дирижёр облачился в спортивный костюм. На сцене представили такие виды спорта, как бокс, самбо, художественная гимнастика, футбол, хоккей и другие. Одному из юных спортсменов, приглашённых на концерт, удалось даже сыграть на большом экране в автогонку под музыку оркестра.
В завершение концерта Виталий Хоценко наградил Сергея Козубенко памятным знаком и присвоил ему звание заслуженного мецената Омской области за работу над аллеей и меценатскую деятельность.