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Радий Хабиров рассказал о своих родителях

Он лидирует на выборах главы Башкирии.

Радий Хабиров, лидирующий на выборах главы Башкирии, поблагодарил своих избирателей и пообещал постараться оправдать их доверие. Об этом он написал в своих соцсетях.

Также Радий Фаритович показал символичную картину с надписью «Мы в тебя верим!», которую ему подарил известный карикатурист и депутат Госсобрания республики Камиль Бузыкаев.

«Я ему очень благодарен. Мои родители действительно верили в меня. Я всегда старался оправдать их доверие», — добавил он.

Отметим, что под данным экзитпола, действующий руководитель республики набрал 74,74% голосов.