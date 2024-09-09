Радий Хабиров рассказал о своих родителях

Радий Хабиров, лидирующий на выборах главы Башкирии, поблагодарил своих избирателей и пообещал постараться оправдать их доверие. Об этом он написал в своих соцсетях.
Также Радий Фаритович показал символичную картину с надписью «Мы в тебя верим!», которую ему подарил известный карикатурист и депутат Госсобрания республики Камиль Бузыкаев.
«Я ему очень благодарен. Мои родители действительно верили в меня. Я всегда старался оправдать их доверие», — добавил он.
Отметим, что под данным экзитпола, действующий руководитель республики набрал 74,74% голосов.