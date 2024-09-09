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В Омске прошли довыборы депутатов в горсовет

Об итогах довыборов в Омский городской совет сообщили в избиркоме.

Омичи, которые зарегистрированы на избирательных округах NoNo 26 и 49, выбирали депутатов городского совета. По данным пресс-службы областного избиркома, всего проголосовали 8,31 процента людей.

Победителями в итоге стали представители партии «Единая Россия»: Иван Котенко по округу No 26 и Александр Кузюков по округу No40. Они набрали 1130 и 988 голосов избирателей соответственно.

8 сентября, в единый день голосования, выборы в Омской области проходили не только в областном центре, но и в Ивановском сельском поселении Калачинского района Омской области.

Ранее мы писали о том, в Омской области назначен полномочный представитель губернатора по северным районам.