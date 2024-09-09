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Замруководителя «Каинсктранса» победил на довыборах в новосибирское заксобрание

Заместитель гендиректора ООО «Каинсктранс» Сергей Смирнов, чью кандидатуру выдвинула «Единая Россия», победил на довыборах в законодательное собрание Новосибирской области.

Они прошли в одномандатном округе № 3, который включает территории Северного и Куйбышевского районов региона.

За господина Смирнова проголосовало 9,5 тыс. избирателей. Всего за депутатское кресло боролись шесть кандидатов. Второе место занял представитель КПРФ, депутат куйбышевского райсовета Сергей Зарембо (3,2 тыс. голосов). По данным на 18:00 8 сентября, явка на выборах составила 30,63%.

Как писал «Ъ-Сибирь», довыборы депутата заксобрания в округе № 3 были объявлены после того, как в октябре прошлого года мандат сдал экс-сенатор Владимир Лаптев.