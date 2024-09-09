«Единая Россия» лидирует на выборах в Красноярском крае

На довыборах в краевой парламент лидирует директор военно-инженерного центра СФУ Евгений Гарин, получив более 53% голосов избирателей на довыборах депутата Законодательного Собрания Красноярского края по Емельяновскому одномандатному округу № 10. За мандат вели борьбу представители шести политических партий. Евгений Гарин опередил ближайшего соперника на 40% голосов.
В голосовании приняли участие жители поселка Кедровый, Бирилюсского, Большемуртинского, Большеулуйского, Емельяновского, Казачинского и Козульского районов, а также Пировского муниципального округа.
Также представители партии получили большинство мандатов на выборах депутатов различного уровня. По предварительным данным, кандидаты, выдвинутые «Единой Россией», одержали победу в следующих территориях:
В Абанском районе единороссы победили во всех 15 одномандатных округах. По спискам партия также лидирует и набирает еще 8 мандатов. Таким образом, у представителей ЕР 24 мандата из 30;
В Краснотуранском районном совете «Единая Россия» получает 17 из 21 мандатов; В Партизанском районном совете депутатов «Единая Россия» получает 16 мандатов из 21; В поселке Кедровый «Единая Россия» получает 9 мандатов из 10.
Кроме того, на выборах депутатов советов городских и сельских поселений представители партии получают 293 мандата из 349.
Кандидаты от «Единой России» взяли большинство мандатов и на выборах глав сельских поселений. Так, в Ермаковском районе выбирали главу Салбинского сельсовета, в Идринском — главу центрального сельсовета Идринского района, в Эвенкийском муниципальном районе — глав поселков Бурный, Куюмба, Полигус, Стрелка-Чуня, Суринда, Чиринда.
По предварительным данным, представители «Единой России» получили 7 мандатов из 8.