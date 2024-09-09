Новосибирский губернатор Травников назначил себе двух заместителей

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 8 сентября назвал имена своих новых заместителей во время аппаратного совещания в правительстве Новосибирской области.
— Наши коллеги Максим Георгиевич Кудрявцев и Сергей Александрович Нелюбов ушли из команды правительства на новые места. Настал момент закрывать вакансии, — сказал губернатор.
Вторым вице-губернатором стала бывший замруководителя департамента организации управления и государственной гражданской службы Валентина Дудникова. Она будет отвечать за министерство образования, департамент молодежной политики, а также министерство физической культуры и спорта. Ей поручено курировать реализацию трех нацпроектов в Новосибирске.
Напомним, ранее вице-губернатор Сергей Нелюбов ушел с поста ради должности ректора НГПУ. А в начале сентября в мэрии Новосибирска назначили нового главу департамента соцполитики.