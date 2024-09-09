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Новосибирский губернатор Травников назначил себе двух заместителей

Ранее правительство покинули два высокопоставленных чиновника. Им нашли замену.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 8 сентября назвал имена своих новых заместителей во время аппаратного совещания в правительстве Новосибирской области.

— Наши коллеги Максим Георгиевич Кудрявцев и Сергей Александрович Нелюбов ушли из команды правительства на новые места. Настал момент закрывать вакансии, — сказал губернатор.

Одним из новых замгубернатора стал Константин Хальзов. Он будет курировать региональный минздрав, минтруда и соцполитики, а также отвечать за реализацию трех нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Современные технологии сбережения здоровья».

Вторым вице-губернатором стала бывший замруководителя департамента организации управления и государственной гражданской службы Валентина Дудникова. Она будет отвечать за министерство образования, департамент молодежной политики, а также министерство физической культуры и спорта. Ей поручено курировать реализацию трех нацпроектов в Новосибирске.

Напомним, ранее вице-губернатор Сергей Нелюбов ушел с поста ради должности ректора НГПУ. А в начале сентября в мэрии Новосибирска назначили нового главу департамента соцполитики.