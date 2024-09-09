Новосибирский губернатор Травников назначил себе двух заместителей

Одним из новых замгубернатора стал Константин Хальзов. Он будет курировать региональный минздрав, минтруда и соцполитики, а также отвечать за реализацию трех нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Современные технологии сбережения здоровья».