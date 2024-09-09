Турецкий аналитик спрогнозировал выход страны из НАТО в ближайшие годы

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении.
«Турция подключится к БРИКС. Такое намерение имеется. Это будет беспрецедентный пример, когда страна НАТО будет членом БРИКС. Фундаментальные принципы БРИКС и Турции по внешней политике и экономике полностью совпадают», — сказал собеседник агентства.
По его словам, если посмотреть на действия Турции внутри НАТО, видно, что Анкара придерживается совсем иной политики, чем ее союзники по североатлантическому альянсу.
«Это даже больше противостояние, чем союзничество. Особенно в контексте стратегии Анкары в Ираке и Сирии. В ближайшие годы Турция обязательно выйдет из НАТО, либо Турцию выдавят из альянса. Это обязательно будет, мы увидим это в ближайший период», — сказал он.
Латифоглу считает, что реакция НАТО на членство Турции в БРИКС будет в виде «черной пропаганды».
«В краткосрочной перспективе доза этой пропаганды увеличится. Мы всё это проходили, достаточно вспомнить пример закупки Турцией российских ЗРК С-400. Негатива будет много, НАТО будет давить на турецкую экономику», — заключил он.