Турецкий аналитик спрогнозировал выход страны из НАТО в ближайшие годы

«Это даже больше противостояние, чем союзничество. Особенно в контексте стратегии Анкары в Ираке и Сирии. В ближайшие годы Турция обязательно выйдет из НАТО, либо Турцию выдавят из альянса. Это обязательно будет, мы увидим это в ближайший период», — сказал он.