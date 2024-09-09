«Единая Россия» получила 34 из 35 мандатов Хабаровской городской думы

В Хабаровске подвели предварительные итоги голосования на выборах городской думы восьмого созыва. Хабаровская городская Дума состоит из 35 депутатов, которые избираются по одномандатным избирательным округам, сообщает ИА AmurMedia.
По итогам голосования депутатские мандаты распределились следующим образом:
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
▪ Абузов Александр Викторович (округ № 26).
▪ Бакалэ Кристина Геннадьевна (округ № 27).
▪ Белоглазов Андрей Сергеевич (округ № 30).
▪ Белозеров Александр Витальевич (округ № 8).
▪ Божок Никита Сергеевич (округ № 21).
▪ Бочкарев Сергей Владимирович (округ № 16).
▪ Гелисханов Ибрагим Магомедович (округ № 33).
▪ Головко Константин Анатольевич (округ № 12).
▪ Григорян Тарон Ролантович (округ № 10).
▪ Гришин Сергей Назарович (округ № 3).
▪ Диденко Александр Сергеевич (округ № 17).
▪ Жуков Геннадий Геннадьевич (округ № 23).
▪ Золотарева Ольга Владимировна (округ № 20).
▪ Зятьковский Павел Евгеньевич (округ № 5).
▪ Иляхина Анастасия Владимировна (округ № 19).
▪ Кабузенко Дмитрий Евгеньевич (округ № 35).
▪ Кононенко Галина Анатольевна (округ № 25).
▪ Костенко Иван Сергеевич (округ № 34).
▪ Липатникова Кристина Сергеевна (округ № 18).
▪ Лобанова Елена Валентиновна (округ № 29).
▪ Максимова Ирина Юрьевна (округ № 13).
▪ Мелека Александр Федорович (округ № 32).
▪ Надильный Алексей Александрович (округ № 7).
▪ Прошина Изабэлла Яковлевна (округ № 15).
▪ Салимзанов Дмитрий Эдуардович (округ № 24).
▪ Сидоров Андрей Борисович (округ № 14).
▪ Сунозова Светлана Михайловна (округ № 11).
▪ Тижин Сергей Сергеевич (округ № 31).
▪ Траханов Максим Геннадьевич (округ № 6).
▪ Троценко Павел Анатольевич (округ № 4).
▪ Федоров Андрей Васильевич (округ № 28).
▪ Филимонов Станислав Владимирович (округ № 22).
▪ Цыбров Илья Владимирович (округ № 1).
▪ Чаплыгина Алёна Викторовна (округ № 2).
Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ».
▪ Мулина Екатерина Алексеевна (округ № 9).
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что по итогам трехдневного голосования 24 депутатских мандата распределились между кандидатами, выдвинутыми «Единой Россией» и ЛДПР.