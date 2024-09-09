Большинство депутатов в Законодательной думе края нового созыва будут единороссами

Как сообщил председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко, в одномандатных округах победу одержал 21 кандидат от «Единой России», тогда как лишь в трех округах смогли пробиться представители ЛДПР.
«Мы можем с уверенностью озвучить, кто станет депутатами в одномандатных округах, так как выборы в них завершены. Из 24 мандатов 21, что составляет 87,5%, получили кандидаты от “Единой России”. ЛДПР смогла заполучить лишь три мандата», — подтвердил Кузьменко.
Также 12 мест в краевом парламенте будут распределены по итогам голосования по партийным спискам. После обработки всех протоколов «Единая Россия» набрала почти 46%, в то время как ЛДПР остановилась на 16,75%, а КПРФ — на 12,59%.
«В новый состав думы войдут также представители еще двух политических партий — “Справедливая Россия — патриоты — за правду” и партии “Новые люди”, преодолевшие барьер в 5%», — отметил Кузьменко.