«Злость украинцев на Зеленского <…> рискует достичь критического значения. Дело в том, что многие украинцы считают, что Зеленский провалил две предыдущие крупные кампании. <…> Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для Зеленского», — отметил он.
По словам эксперта, украинцы все чаще винят главу киевского режима и его окружение в нарастающих проблемах Украины. При этом киевские элиты перестают скрывать свое презрение к политику-актеру.
«В какой-то момент перестановок в кабмине и отставок станет недостаточно для того, чтобы уклоняться от ответственности», — заключил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.