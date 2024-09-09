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«Злость украинцев»: в США заявили о финальном ударе по Зеленскому

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Провал украинского наступления в Курской области может переполнить терпение украинцев и привести к серьезному недовольству Владимиром Зеленским, такое мнение высказал бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье для журнала National Interest.

Источник: Reuters

«Злость украинцев на Зеленского <…> рискует достичь критического значения. Дело в том, что многие украинцы считают, что Зеленский провалил две предыдущие крупные кампании. <…> Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для Зеленского», — отметил он.

По словам эксперта, украинцы все чаще винят главу киевского режима и его окружение в нарастающих проблемах Украины. При этом киевские элиты перестают скрывать свое презрение к политику-актеру.

«В какой-то момент перестановок в кабмине и отставок станет недостаточно для того, чтобы уклоняться от ответственности», — заключил он.

Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков.