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Михаил Гильдебрант победил на выборах мэра в Тулуне

Явка избирателей в Тулуне составила 31,73%

Выборы прошли в большинстве районах Иркутской области. Так в Тулуне жители голосовали за нового главу города. По данным Избиркома региона им стал Михаил Гильдебрант.

— За него проголосовали 33,3%, или 3129 избирателей, от числа пришедших на выборы. Явка — 31,73%, — поделились в Избиркоме региона.

Помимо представителя «Единой России» Михаила Гильдебранта свои кандидатуры на должность выдвигали еще семь человек. По результатам проверки бюллетеней остальные не набрали больше 18%.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкальском крае завершились выборы губернатора. Им стал действующий глава региона Александр Осипов.