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На довыборах в заксобрание Прикамья победили GR-руководители крупных компаний

ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 9 сентября, ФедералПресс. В Пермском крае подвели предварительные итоги довыборов в региональный парламент, которые прошли в округах №№ 12 и 20. Победу в них одержали кандидаты от «Единой России», представляющие крупнейшие предприятия Прикамья.

«Явка избирателей на дополнительных выборах в заксобрание 27,81%», — сообщили в краевом избиркоме.

В округе № 12 (в него входят Красновишерский, Чердынский и часть Соликамского округов) выборы выиграл директор по взаимодействию с органами власти «Уралкалия» Олег Калинский. Его поддержали 49,2% избирателей (6216 человек).

Победу на довыборах в округе № 20 (включает Куединский, Уинский и Чернушинский округа) одержала директор центра внешних коммуникаций «Прикамье» ООО «Лукойл-Пермь» Ольга Суднева. Она получила 58,13% голосов (13638 избирателей).

Напомним, голосование на выборах в Пермском крае длилось три дня. Избирателям также было доступно ДЭГ. На довыборах в округе № 12 в электронном голосовании приняли участие 86% от заявившихся на него, в округе № 20 — 88%.