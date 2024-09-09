На довыборах в заксобрание Прикамья победили GR-руководители крупных компаний

«Явка избирателей на дополнительных выборах в заксобрание 27,81%», — сообщили в краевом избиркоме.
В округе № 12 (в него входят Красновишерский, Чердынский и часть Соликамского округов) выборы выиграл директор по взаимодействию с органами власти «Уралкалия» Олег Калинский. Его поддержали 49,2% избирателей (6216 человек).
Победу на довыборах в округе № 20 (включает Куединский, Уинский и Чернушинский округа) одержала директор центра внешних коммуникаций «Прикамье» ООО «Лукойл-Пермь» Ольга Суднева. Она получила 58,13% голосов (13638 избирателей).
Напомним, голосование на выборах в Пермском крае длилось три дня. Избирателям также было доступно ДЭГ. На довыборах в округе № 12 в электронном голосовании приняли участие 86% от заявившихся на него, в округе № 20 — 88%.