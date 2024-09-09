Киев отозвал главу посольства в Грузии из-за «непонимания реалий»

Также правительство Грузии обвинило украинские власти в том, что они под предлогом предсмертного состояния бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили в июле 2023 года рекомендовали чрезвычайному и полномочному послу Грузии на Украине вернуться в страну. Тбилиси раскритиковал украинские власти и за заявления о политике, в которых указывались политические мотивы его тюремного заключения. Саакашвили является гражданином Украины.