Bloomberg узнал о последней попытке Зеленского «проявить силу»

Как писал The Economist, Кулеба мог уйти с поста еще в апреле этого года, когда Сибига стал его замом, однако этого не произошло из-за давления со стороны США. Экс-министр пользовался уважением среди иностранных дипломатов в Киеве и на Западе, но «его тонкая дипломатия не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике его босса», отмечало издание. Зеленский объяснил отставку Кулебы тем, что ему «не хватает энергии для продвижения поставок оружия», сообщало «Суспільне» со ссылкой на источник.