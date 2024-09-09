ВСУ обвинили в попытке разжечь конфликт с грузинами в Курской области

Баринов отметил, что, когда он приезжал в область, с ним в том числе был руководитель Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе. «Он, во-первых, призвал своих соотечественников с той стороны сложить оружие, возвращаться на Родину и заботиться о собственной стране, а не о бандеровском нацистском режиме. Кроме того, он собрал грузинскую общину Курской области, которая откликнулась на горе сограждан. В итоге мы определили, какую гуманитарную помощь нужно оказать пострадавшим районам Курской области. Мы отправили продукты питания, медикаменты, дизель-генераторы, телевизоры для пунктов временного размещения», — рассказал глава ФАДН.