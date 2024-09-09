В Киеве произошли взрывы. Военная операция на Украине, день 929-й

Растущая концентрация власти в офисе украинского президента при Ермаке вызывает обеспокоенность у некоторых союзников, однако в недавнем интервью Зеленский дал понять, что это не так, пообещав «перестройку» кабмина. Тем не менее изменения в правительстве на прошлой неделе также «оставили западных союзников в недоумении». Глава государства, по данным агентства, возвысил тех, кто был близок к его внутреннему кругу, включая Сибигу.