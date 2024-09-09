В Киеве произошли взрывы. Военная операция на Украине, день 929-й

8:35.
8:24 Охрана и оборона государственной границы на юге Белоруссии усилена, войска укрепляют оборону, чтобы исключить возможность внезапного нападения, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью журналу «Национальная обороны».
8:17 Назначение Андрея Сибиги новым главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы — «известного лица в европейских столицах», возглавлявшего дипведомство с марта 2020 года, — стало последней попыткой президента Владимира Зеленского «проявить свою силу», сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Сибига долгое время работал в офисе президента Украины под руководством «могущественного» главы администрации Андрея Ермака. И если Кулеба был сосредоточен на вопросах вступления Украины в НАТО и ЕС, то Ермак взял на себя большую часть дипломатической работы, курируя переговоры о гарантиях безопасности и налаживая отношения с США и Глобальным Югом.
Растущая концентрация власти в офисе украинского президента при Ермаке вызывает обеспокоенность у некоторых союзников, однако в недавнем интервью Зеленский дал понять, что это не так, пообещав «перестройку» кабмина. Тем не менее изменения в правительстве на прошлой неделе также «оставили западных союзников в недоумении». Глава государства, по данным агентства, возвысил тех, кто был близок к его внутреннему кругу, включая Сибигу.
8:11 ВСУ скоро выдохнутся в Курской области из-за ежедневных потерь, заявил Апты Алаудинов.
8:07 Средства ПВО ночью уничтожили по одному БПЛА над территорией Белгородской и Курской областей — Минобороны РФ.
8:03 Взрывы ночью произошли в Киеве, сообщило агентство РБК-Украина.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 929-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.