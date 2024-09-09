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В Киеве произошли взрывы. Военная операция на Украине, день 929-й

Взрывы ночью произошли в Киеве. Средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями. Белорусская армия укрепляет границу с Украиной, чтобы исключить возможность внезапного нападения, заявил госсекретарь Совбеза страны Александр Вольфович. Bloomberg сочло назначение Андрея Сибиги главой МИД Украины «последней попыткой» президента Владимира Зеленского «проявить свою силу». «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:35.

8:24 Охрана и оборона государственной границы на юге Белоруссии усилена, войска укрепляют оборону, чтобы исключить возможность внезапного нападения, заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью журналу «Национальная обороны».

8:17 Назначение Андрея Сибиги новым главой МИД Украины вместо Дмитрия Кулебы — «известного лица в европейских столицах», возглавлявшего дипведомство с марта 2020 года, — стало последней попыткой президента Владимира Зеленского «проявить свою силу», сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Сибига долгое время работал в офисе президента Украины под руководством «могущественного» главы администрации Андрея Ермака. И если Кулеба был сосредоточен на вопросах вступления Украины в НАТО и ЕС, то Ермак взял на себя большую часть дипломатической работы, курируя переговоры о гарантиях безопасности и налаживая отношения с США и Глобальным Югом.

Растущая концентрация власти в офисе украинского президента при Ермаке вызывает обеспокоенность у некоторых союзников, однако в недавнем интервью Зеленский дал понять, что это не так, пообещав «перестройку» кабмина. Тем не менее изменения в правительстве на прошлой неделе также «оставили западных союзников в недоумении». Глава государства, по данным агентства, возвысил тех, кто был близок к его внутреннему кругу, включая Сибигу.

8:11 ВСУ скоро выдохнутся в Курской области из-за ежедневных потерь, заявил Апты Алаудинов.

8:07 Средства ПВО ночью уничтожили по одному БПЛА над территорией Белгородской и Курской областей — Минобороны РФ.

8:03 Взрывы ночью произошли в Киеве, сообщило агентство РБК-Украина.

8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 929-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.