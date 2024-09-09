Антон Петроченков утвержден ректором ПНИПУ

Срок его полномочий составит пять лет. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Проректор по образовательной деятельности ПНИПУ Антон Петроченков был назначен и. о. ректора 26 апреля 2024 года, после ухода в отставку прежнего руководителя вуза Анатолия Ташкинова. 26 июня 2024 года конференция работников и обучающихся вуза избрала господина Петроченкова ректором. За его кандидатуру было отдано более 81% голосов.
Антон Петроченков в 1999 году с отличием окончил электротехнический факультет ПНИПУ. В 2003 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук, в 2020 году — на соискание ученой степени доктора технических наук. Является лауреатом премии Пермского края в области науки. Обладатель почетного звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» Минобрнауки России. До назначения на должность проректора по образовательной деятельности с 2006 года работал заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации ПНИПУ.