Собянин: система электронного голосования в Москве отразила 300 кибератак

«В Москве выборы прошли штатно, без сбоев, организованно. На систему электронного голосования было совершено около 300 DDoS-атак, но она выстояла и работала нормально, без сбоев и задержек даже в самые пиковые нагрузки», — рассказал мэр на исполкоме партии с региональными отделениями (цитата по ТАСС).
Собянин заявил, что в ходе голосования «никаких серьезных жалоб не поступало». Он отметил, что все задействованные на выборах новации «доказали свою эффективность, самое главное — востребованность у избирателей». «Явка достигла 40%, для Москвы это очень много, почти в два раза больше, чем было в 2019 году», — уточнил мэр.
В Москве с 6 по 8 сентября проходило голосование на выборах депутатов Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов районов ТиНАО и Внуково. В столичном избиркоме говорили, что только 4,5% избирателей проголосовали традиционным способом на участках, остальные 95,5% воспользовались платформой дистанционного электронного голосования (ДЭГ).