Собянин: система электронного голосования в Москве отразила 300 кибератак

Собянин заявил, что в ходе голосования «никаких серьезных жалоб не поступало». Он отметил, что все задействованные на выборах новации «доказали свою эффективность, самое главное — востребованность у избирателей». «Явка достигла 40%, для Москвы это очень много, почти в два раза больше, чем было в 2019 году», — уточнил мэр.