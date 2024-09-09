Абрамченко победила на довыборах в Госдуму от Ростовской области

Мандат Виктории Абрамченко включает в себя Первомайский и часть Ворошиловского районов Ростова-на-Дону, Новочеркасск и Аксайский район. Он стал свободен после того, как Виталий Кушнарёв в мае 2024 года сложил свои полномочия, перейдя на должность заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области.