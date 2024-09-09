Абрамченко победила на довыборах в Госдуму от Ростовской области

Бывший вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко победила на выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 152 после обработки 100% протоколов. Она набирает 75,73%, говорится в сообщении Избирательной комиссии Ростовской области.
На втором месте оказалась Наталья Оськина с результатом в 11,3% голосов. В тройку лидеров вошёл Максим Фёдоров с показателем в 4,44%. Дмитрий Величко, Роман Климов и Александр Ефимов набрали, соответственно, 3,34%, 2,78% и 1,45% голосов пришедших избирателей.
Мандат Виктории Абрамченко включает в себя Первомайский и часть Ворошиловского районов Ростова-на-Дону, Новочеркасск и Аксайский район. Он стал свободен после того, как Виталий Кушнарёв в мае 2024 года сложил свои полномочия, перейдя на должность заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области.