В Свердловской области подвели итоги Единого дня голосования

В Свердловской области 7 и 8 сентября проходил Единый день голосования. Выборы депутатов Дум прошли в 32 избирательных участках пяти муниципалитетах региона.
Так, в Верхней Туре голосование за депутатов городской Думы прошло по четырем округам — явка на выборы составила от 34,47% (третий округ) до 37,07% (второй округ). Более высокий результат показали в Верхотурье — от 34,73% (первый округ) до 46,62% (четвертый округ) явки.
Также прошли дополнительные выборы по одномандатным избирательным округам № 2 в Алапаевске (43,65% явки), № 10 в Кушве (19,42% явки) и № 1 в Артинском городском округе (61,91% явки).
По данным Избирательной комиссии Свердловской области, в выборах 35 депутатов могли принять участие более 22 тысяч избирателей. Голосование проходило с 8:00 до 20:00 7 и 8 сентября.