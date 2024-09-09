В Свердловской области подвели итоги Единого дня голосования

Так, в Верхней Туре голосование за депутатов городской Думы прошло по четырем округам — явка на выборы составила от 34,47% (третий округ) до 37,07% (второй округ). Более высокий результат показали в Верхотурье — от 34,73% (первый округ) до 46,62% (четвертый округ) явки.