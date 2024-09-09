В Волгоградскую облдуму прошли шесть партий

Как сообщает V102.RU со ссылкой на предварительные итоги голосования, опубликованные на сайте облизбиркома, новичком регпарламента станет партия «Новые люди». Ранее, напомним, в Волгоградской областной думе было пять партийных фракций — КПРФ, ЛДПР, партия пенсионеров, «Единая Россия» и «Справедливая Россия — за правду!».