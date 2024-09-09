В Волгоградскую облдуму прошли шесть партий

Как сообщает V102.RU со ссылкой на предварительные итоги голосования, опубликованные на сайте облизбиркома, новичком регпарламента станет партия «Новые люди». Ранее, напомним, в Волгоградской областной думе было пять партийных фракций — КПРФ, ЛДПР, партия пенсионеров, «Единая Россия» и «Справедливая Россия — за правду!».
Лидером же по количеству полученных голосов стала партия «Единая Россия». За нее на выборах депутатов облдумы проголосовали 52,61% от пришедших на участки избирателей. На втором месте — КПРФ (16,34%), на третьем расположилась ЛДПР — 12,89%.
За «Справедливую Россию — за правду!» проголосовали 5,5% избирателей.
Партия «Новые люди» едва смогла преодолеть 5-процентный барьер для попадания в регпарламент — за нее отдали свои голоса 5,11% принявших участие в голосовании жителей региона.
Количество голосов, отданных за партию пенсионеров, оказалось чуть больше — 5,17%.
Напомним, выборы в Волгоградскую областную думу проходили по смешанной системе — по одномандатным округам и по единому округу.