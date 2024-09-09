Байжанов победил на довыборах в Совет депутатов Новосибирска

Депутатский мандат Совета депутатов Новосибирска от округа № 45 в новосибирском Академгородке стал вакантным в марте 2024 года, когда свои депутатские полномочия сложила уехавшая из России независимый депутат Наталья Пинус. При этом срок полномочий действующего созыва горсовета истекает в сентябре 2025 года.