Департамент транспорта Тольятти возглавил 33-летний Александр Востриков

Александр Востриков родился в 1991 году в Ростове-на-Дону. В 2013 году окончил Военную академию тыла и транспорта имени генерала армии А. В. Хрулёва по специальности «Мосты и транспортные тоннели». С 2008 по 2016 проходил военную службу, офицер запаса. Занимал руководящие должности в отрасли дорожного хозяйства и строительства с 2020 по 2024 годы. С 2023 по 2024 годы принимал участие в реализации специального инфраструктурного проекта по восстановлению дорожной инфраструктуры на территории ДНР. Общий трудовой стаж — 15 лет. Женат, имеет троих детей.
Предыдущий глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павел Баннов был задержан 17 июля 2024 года и на следующий день арестован на два месяца. На господина Баннова заведено уголовное дело по пп. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По мнению прокуратуры, руководитель необоснованно ограничивал конкуренцию и создавал преференции для одной из организаций, участвовавших в конкурсе на заключение муниципального контракта по ремонту дорог. В результате муниципалитетом был заключен контракт с фирмой, которая фактически не могла стать победителем конкурса.
Новый руководитель приступил к работе с сегодняшнего дня, 9 сентября.