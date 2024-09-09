Департамент транспорта Тольятти возглавил 33-летний Александр Востриков

Предыдущий глава департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти Павел Баннов был задержан 17 июля 2024 года и на следующий день арестован на два месяца. На господина Баннова заведено уголовное дело по пп. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». По мнению прокуратуры, руководитель необоснованно ограничивал конкуренцию и создавал преференции для одной из организаций, участвовавших в конкурсе на заключение муниципального контракта по ремонту дорог. В результате муниципалитетом был заключен контракт с фирмой, которая фактически не могла стать победителем конкурса.