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В Пермском крае явка избирателей превысила результаты прошлого года

Показатель 2024 года составил 30,24%

Источник: пресс-служба избирательной комиссии Пермского края

На выборах в Пермском крае явка избирателей была больше, чем в 2023 году. Этой осенью средняя явка электората по Пермскому краю с учетом дистанционного электронного голосования составила 30,24%. В прошлом году этот показатель был 20,22%. Такую информацию предоставила пресс-служба краевой избирательной комиссии.

Лидерами по количеству активных избирателей стали Юсьвинский муниципальный округ, Уинский муниципальный округ и Октябрьский городской округ.

Напомним, выборы депутатов представительных органов субъектов края проходили с 6 по 8 сентября. В этом году у избирателей была возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием, не посещая свой избирательный участок.