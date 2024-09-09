В Пермском крае явка избирателей превысила результаты прошлого года

На выборах в Пермском крае явка избирателей была больше, чем в 2023 году. Этой осенью средняя явка электората по Пермскому краю с учетом дистанционного электронного голосования составила 30,24%. В прошлом году этот показатель был 20,22%. Такую информацию предоставила пресс-служба краевой избирательной комиссии.