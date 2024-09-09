В Пермском крае явка избирателей превысила результаты прошлого года

На выборах в Пермском крае явка избирателей была больше, чем в 2023 году. Этой осенью средняя явка электората по Пермскому краю с учетом дистанционного электронного голосования составила 30,24%. В прошлом году этот показатель был 20,22%. Такую информацию предоставила пресс-служба краевой избирательной комиссии.
Лидерами по количеству активных избирателей стали Юсьвинский муниципальный округ, Уинский муниципальный округ и Октябрьский городской округ.
Напомним, выборы депутатов представительных органов субъектов края проходили с 6 по 8 сентября. В этом году у избирателей была возможность воспользоваться дистанционным электронным голосованием, не посещая свой избирательный участок.